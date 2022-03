Laura Campos no atraviesa su mejor momento. La que fuera ganadora de 'Gran Hermano' acaba de perder a su compañero de vida, su perrito. El can, que arrastraba una larga enfermedad relacionada con su sistema nervioso, ha tenido que ser sacrificado para evitar prolongar su sufrimiento. Un duro golpe para la influencer, que ha grabado unos vídeos rota de dolor en los que se ha despedido desolada de su pequeño .

La de Parla lleva varias semanas temiéndose lo peor, ya que a pesar de la fuerte medicación que le administraban su salud no mejoraba. "Lo hemos intentado todo, le hemos operado, le hemos dado un montón de medicación diaria y su sistema nervioso no respondía. El perro no podía continuar así y los demás, que estábamos al lado, tampoco", ha señalado la que fuera ganadora de 'GH 12'.