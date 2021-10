Laura Matamoros comunica una noticia que cambiará su vida: "Empiezo de cero"

Eso sí, Laura ha reconocido que siente algo de nostalgia al tener que abandonar la casa en la que vive actualmente y en la que tantos recuerdos atesora. Además, tiene que dejar atrás sus muebles. "No me caben estos muebles. Es una gran faena porque me encantan e invertí mucho tiempo y dedicación para decorar esta casa, pero son hechos a medidas y la distribución de la otra casa no tiene nada que ver con esta", ha detallado la exconcursante de 'GH VIP', que ha reconocido que se ha planteado dárselos a su familia, aunque no todo es tan sencillo como parece.