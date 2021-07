La espera ha terminado para Laura Matamoros . La exconcursante de 'GH VIP' ya conoce el sexo del bebé que espera y de una forma muy original lo ha comunicado a sus seguidores. Con la ecografía todavía en la mano y sin poder parar de mirarla, la hija de Kiko Matamoros no disimulaba su emoción y confesaba que se sentía con tantos nervios como cuando recibió la noticia en su primer embarazo.

Si hace casi un mes la influencer acudía a un centro médico y le comunicaban la noticia del sexo de su segundo descendiente , ahora esa respuesta que en su día le dieron se ha confirmado. Durante todo este tiempo, Laura Matamoros ha preferido guardar silencio y hacer apuestas. La hija de Kiko Matamoros no ha querido adelantarse hasta que llegase la confirmación del médico un mes después, pero ese momento ha llegado y ella lo ha recibido emocionada como nunca.

"Que me muero. Estoy ilusionada perdida. Ya sabemos al cien por cien lo que es y está todo perfecto", han sido sus palabras al salir de la clínica mientras enseñaba a cámara la ecografía de su bebé . Y si ella ya comentó anteriormente su deseo de lo que quería. ¿Se habrá cumplido lo que tanto pedía? Ella misma lo desvela:

De una manera muy especial y siendo el pequeño Mati el protagonista ha sido como la exconcursante de 'GH VIP' ha querido dar la feliz noticia. Primero se la ha dado a su hijo y este bien rápido ha empezado a elegir los peluches que le regalará a su nuevo acompañante de juegos. Encantada con la reacción del niño, Laura Matamoros no ha dejado de decir lo de "me muero de ilusión" al imaginar un futuro no muy lejano de ellos dos ya juntos.