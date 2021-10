Tanto es así, que la influencer madrileña ha compartido con su legión de fans una instantánea de lo más tierna en la que aparece sin nada de ropa, ataviada en un albornoz y dejando a la vista su abultada tripa . Una publicación en la que, además, Laura Matamoros ha aprovechado para dar ciertas pistas del que será el nombre de su segundo hijo , que todavía no ha querido desvelarlo públicamente.

"Hoy me he dado cuenta que entramos en la semana 30. Estoy algo asustada por cómo será todo. Nos queda muy poco para vernos Little B", ha escrito la influencer, que todavía guarda este gran secreto para sí misma y su círculo más íntimo. Tras este pequeño indicio de nombre, sus casi un millón de seguidores han empezado a hacer sus propias apuestas para ver quién acierta el nombre del retoño.