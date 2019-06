Leticia Sabater presenta orgullosa su controvertido '18 centímetros papi': "La letra está escrita por mí"

No hay verano que se precie sin canción de Leticia Sabater en la palestra. La presentadora que en otro tiempo se dedicó por entero a los niños es la encargada por excelencia de subir la temperatura de los termómetros llegadas las noches estivales. Si antes lo hizo con 'La salchipapa' y 'El pepinazo', la expectación por el último temazo no iba a ser menos y Leticia no ha decepcionado ni con sus '18 centímetros papi', ni con la curiosa presentación que ha hecho de este a los medios.