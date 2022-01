Lola Ortiz perdió a su novio de forma repentina hace menos de un año

La exconcursante de 'Supervivientes' y extronista de 'MyHyV' aclara si está preparada o no para tener pareja de nuevo

Lola Ortiz empieza un nuevo año cargada de optimismo. Para la exconcursante de Supervivientes 2021 ha sido uno de los años más difíciles y tristes de su vida. Un año del que la canaria se despide después de haber tenido que hacer frente a la repentina muerte de su novio, el futbolista Luis Ojeda Suárez, el pasado mes de abril. Ocho meses y medio después de su fallecimiento, Lola habla de su situación sentimental.

La extronista de 'MyHyV' sobrelleva como puede la muerte del que para ella era 'su alma gemela'. El futbolista canario perdió la vida por causas que aún no han trascendido el pasado 24 de abril. Desde entonces, la que fuera su pareja no ha dejado de recordarle a través de sus redes sociales.

Su corazón continúa recuperándose de la muerte de Luis. Algo que ella misma acaba de revelar a sus seguidores, a quienes ha confesado no encontrarse preparada para abrirse de nuevo al amor y comenzar una nueva relación de pareja: "Sinceramente, no. No estoy preparada".

A pesar del dolor, Lola no ha perdido la sonrisa en estos meses y ha tratado de mostrarse lo más optimista posible. Aun así, entre sus propósitos para este 2022 se encuentra "aprender a gestionar cómo me afectan las cosas mejor de lo que lo hago actualmente". Una fortaleza y una resiliencia que no siempre la acompañan, tal y como mostraba ella misma hace tan solo unas semanas, mientras hacía balance del duro año que le había tocado vivir.

Da la sensación de que las cosas no me afectan porque estoy bien y no es la realidad

"Me gustaría hacer un balance positivo de este año, pero me cuesta tanto… Es cierto que he sido muy feliz, siempre intento ver el lado positivo de todo, pero joder, qué año más duro. Mi forma de sobrevivir a las cosas malas siempre ha sido hacer como si nada, pensar que la vida es una y que no nos podemos permitir estar tristes demasiado tiempo porque hay muchas responsabilidades que llevar adelante. Un error", reflexionaba estas pasadas Navidades. "Da la sensación de que las cosas no me afectan porque estoy bien y no es la realidad. Pero sí es una forma de salir adelante, la forma que yo he aprendido desde niña", confesaba.