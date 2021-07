Eso sí, Lorena Edo ha dejado claro que desde que el coronavirus llegase a nuestras vidas, no ha hecho el mismo deporte que antes: "Bien es cierto que desde la pandemia, hay que ser honestas, he hecho cero ejercicio, no estoy motivada". Y ha querido lanzar un mensaje sobre lo importante que es quererse a uno mismo: "Una nunca está igual y no me pienso fustigar, tengo el látigo guardado que bastante lo he sacado a pasear, y no Lorenita, no".