Una fotografía que, como era de esperar, no tardó en ocasionar un gran revuelo entre los fans de la pareja. Un revuelo acrecentado por la la reacción que tuvo el tentador a los pocos minutos de compartir dicha publicación. Y es que no fueron ni dos minutos lo que duró esta instantánea colgada en las redes de Isaac , pues el joven se encargó de borrar rápidamente todo rastro de esta imagen.

Lucía se pronuncia sobre la foto de Isaac Torres besándose con otra mujer

Aunque hasta el momento no había querido entrar en valoraciones, la andaluza ha decidido contar la verdad y responder así a la pregunta que no hacían otra cosa que repetirle una y otra vez durante los últimos días. "Le dije yo que la borrara porque sabía que se iba a malinterpretar. Yo fui la primera verla ", ha comenzado señalando la influencer haciendo gala de su característica naturalidad y espontaneidad.

Pero la cosa no ha quedado aquí, pues la joven ha continuado entrando en detalles evidenciando su malestar al respecto: "Él me explicó que era una conocida que le pidió un boomerang" (una herramienta de Instagram que permite grabar vídeos en repetición).

Además, Lucía no ha tenido ningún problema en reconocer que entraron en disputa sobre dónde era o no era el beso: "Él decía que era al lado, no en la boca. Yo lo vi cerca de la comisura", ha apuntado la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', que ha dejado bien claro que no piensa volver a sacar a relucir el tema. "Es la única ver que voy a hablar de esto. Espero haberlo aclarado", ha señalado la andaluza, reaccionando a esta misteriosa fotografía en la que aparecía Isaac Torres besándose con otra mujer y en actitud cariñosa.