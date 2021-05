Marta López pasa la noche sin dormir y acaba en el hospital con su hijo

El regreso a España tras su paso por 'Supervivientes' no está siendo tan idílico como esperaba Marta López , que está teniendo una vuelta a la normalidad un tanto accidentada. Tal y como ha reconocido ella misma, las noches que trabaja le está siendo completamente imposible conciliar el sueño. Además, la colaboradora de 'Sálvame' ha terminado la noche con Jorge, su hijo mayor, en el hospital tras un percance de salud que se ha quedado tan solo en un susto.

A excepción del emotivo reencuentro con Raquel Lozano, su amiga del alma, el aterrizaje de Marta López en Madrid tras su expulsión de 'Supervivientes' por parte de la audiencia ha sido un no parar. Un ajetreo que ha beneficiado bien a la concursante de 'Gran Hermano', que no ha conseguido adaptarse a su rutina y a su 'nuevo' modo de vida tras pasar en Honduras un total de cuatro semanas pasando hambre y muchas penurias.

Si algo echan de menos los supervivientes (además de la comida) es un buen colchón en el que pasar la noche. Sin embargo, Marta López no está consiguiendo conciliar el sueño . Ni con colchón ni sin él. Tanto es así, que la colaboradora de televisión se pasa las noches en vela conectada a Instagram y publicando divertidas historias en las que la vemos fantasear con paquetes de Oreos y disfrutando de la compañía de sus seres queridos.

Marta López acude al hospital con Jorge, su hijo mayor

Sin embargo, la pasada noche no ha sido nada fácil para la de Navalmoral de la Mata, que ha terminado visitando el Hospital con Jorge, su hijo mayor . Con el ánimo de descartar que se pudiese tratar de Coronavirus, la colaboradora de 'Sálvame' ha puesto rumbo a la clínica hospitalaria más cercana para encontrar respuestas ante este percance de salud que, finalmente, no se ha tratado más que de un ataque de asma.

Así se lo ha contado Marta a su casi medio millón de seguidores en Instagram: "Mira que no duermo…y me ha tocado salir de casa porque tenía al niño mayor con asma. Hemos venido al hospital por si acaso no fuera otra cosa, pero está todo perfecto", ha señalado la exconcursante de 'GH', que ya se encuentra en casa con su primogénito.