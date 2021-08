La modelo ha mostrado su desacuerdo con las declaraciones del colaborador de 'Sálvame' a la revista 'Lecturas'

Kiko acusó a Anabel Pantoja de promover la obesidad

Marta López Álamo apoya a Anabel y pide explicaciones a su pareja

Marta López Álamo se ha visto indirectamente afectada por la guerra abierta entre Kiko Matamoros y Anabel Pantoja. El colaborador de 'Sálvame' realizaba hace unos días unas polémicas declaraciones en una entrevista para la revista 'Lecturas' en la que hablaba de su compañera y atacaba su forma física alegando que estaba fomentando la obesidad y un modelo de vida poco saludable. López, que ha hablado en diversas ocasiones de la anorexia que sufrió durante años, ha querido desmarcarse de las palabras de su pareja y tacharlas de inadecuadas después del aluvión de críticas que ha recibido en estos días.

La modelo, que también habla en las páginas del citado número junto a su novio, afirma que no se encontraba presente mientras los periodistas hablaban con Kiko Matamoros. "Ver a una chica bailando, explotando la obesidad, no lo entiendo… A mí ese concepto no me cuadra", decía el tertuliano, que finalmente ha acabado retractándose y pidiendo disculpas a la sobrina de Isabel Pantoja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros)

Ante estas palabras, y después de que Anabel replicase que no era quien para "hablar de hábitos y de trastornos alimenticios", Marta ha querido salir al paso tratando de desmarcarse de la polémica y dejando muy claro que la opinión de Kiko no tiene por qué coincidir siempre con la suya. "Voy a decir esto una vez y espero no tener que volver a repetirlo. Mi pareja y yo somos personas independientes con ideas dependientes, por tanto, en la mayoría de cosas tenemos una opinión o un gusto similar pero en otras muchas no. Yo no soy nadie para decirle a quien sea lo que decir o no en una entrevista", ha asegurado ante sus más de doscientos cincuenta mil seguidores.

"Dicho esto, estoy totalmente en desacuerdo con lo que ha dicho sobre su compañera Anabel y así se lo he transmitido, porque yo no estaba presente en su parte de la entrevista", continúa hablando mientras defiende a la compañera de trabajo de su pareja. "Creo que lo estáis muchos malinterpretando, ya que habla de un tema de salud y de no promover un peso excesivo, pero lo mismo se podría decir de mí, que promuevo estar delgada y en ningún caso es así, ni creo que por parte de Anabel o mía lo sea", añade.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo)

Marta no ha querido dejar las cosas como están y ha pedido "explicaciones" a Kiko por su comportamiento "porque me parece mal juzgar el físico de nadie. Creo que no deberíamos hacer lo que nonos gusta que nos hagan".

"Todo mi apoyo a Anabel y a mi pareja, porque lo adoro, pero a veces hay cosas que no me gustan y esta es una. Aunque repito, no lo hace con ninguna mala intención y creo que se ha malinterpretado. Dejad de insultarme y atacarme, por favor", prosigue mientras pide respeto.