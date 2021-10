La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' cuenta por qué se dejó llevar en el reality

A pesar de haberlo superado, Marta Peñate ha decidido dar explicaciones a sus seguidores sobre el motivo de su ruptura y su infidelidad a Lester en 'La isla de las tentaciones'. Su paso por 'La última tentación' ha vuelto a poner a la pareja en el candelero y, aprovechando la candente actualidad, la canaria ha querido despejar las dudas a sus 'followers' y justificar su comportamiento en la segunda edición del reality.

"No me gustaría mover la mierda y tampoco me quiero justificar de algo. Yo le puse los cuernos a Lester, lo reconozco", comienza admitiendo lo evidente. "Bueno, no lo reconozco, es que lo vio todo el mundo. Pero eso fue después de yo enterarme que él me los había puesto a mí mil veces", continúa. "Es decir, yo fui a 'La isla de las tentaciones' sabiendo recientemente que él me había puesto los cuernos en varias ocasiones", añade tratando de evadir su sentimiento de culpa y dar sentido a su actuación en el show televisivo.

La ex de Lester ha querido matizar que su comportamiento no fue el más idóneo y que "unos cuernos no se devuelven con otros" ya que es algo que "está feo". No obstante, para ella esto está justificado y no se arrepiente de sus actos. "Pero si tú has puesto unos cuernos y te devuelven con cuernos, tampoco puedes pedir mucho a la vida. En resumen, un verdugo no puede pedir clemencia", dice de forma rotunda.

"Una persona que ha hecho X cosas, no puede quejarse porque le hayan devuelto con la misma moneda", añade antes de tratar de suavizar de nuevo su discurso. La exconcursante de 'Gran Hermano 16', que acaba de hacer un 'árbol sexológico' a través de su canal de mtmad desvelando los líos amorosos que ha habido entre todos los concursantes y contado en primicia quién se ha liado con quién desde que empezara la primera edición del programa del momento, ha querido zanjar el debate asegurando que "devolver o no con la misma moneda" no está bien, "pero fue como lo hice".