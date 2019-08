Mila Ximénez disfruta de sus compañeros de 'Sálvame' y manda un zasca a Terelu Campos: "Un domingo con los míos"

Mila Ximénez continúa con su particular "guerra" contra Terelu Campos. La amistad de las que un día fueran compañeras de 'Sálvame' parece haber llegado a un punto de no retorno. Los duros ataques de Mila tras las todas las últimas polémicas en las que se han visto envueltas las Campos no han cesado. El supuesto distanciamiento de María Teresa Campos y Edmundo Arrocet, la puesta en venta de la casa de Terelu o la última exclusiva en ¡HOLA! junto a su hija Alejandra Rubio, parecen haber colmado el vaso de la paciencia de Mila Ximénez.