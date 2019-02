Noemí Merino 'GH' cuenta toda la verdad del padre de su bebé: “Lo quiero hacer por él”

Noemí ha asegurado que a su chico no le gusta nada que sea una persona pública, y le ha pedido en varias ocasiones que deje la televisión. me han dicho que deje de trabajar, pero eso va fuera de mi, tengo una actividad que no me deja. "A él no le ha gustado nada, no le he dicho que iba a dar esta entrevista, cuando la vea se enterará y me matará. Por él no hubiera estado en cámara, pero es lo que le dije, que él me conoció así, por 'GH' y las fiestas que se hacía, si no no nos hubieramos conocido. Él me ha dicho que deje este trabajo: "Quédate en casa y yo trabajo antes de que estés en la tele". No le gusta estar expuesto. Los primeros años fue un acoso y derribo, no le gusta salir en redes ni nada, se las ha quitado. No quiere saber nada de este mundo. Es un gran debate", ha explicado.