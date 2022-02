Esto mismo es lo que ha terminado por entender Noemí Salazar, que no hace mucho recibió una oleada de críticas por compartir un vídeo de su pequeña bailando reguetón . Un mal trago que terminó por provocar que decidiera no volver a publicar vídeos de su niña bailando.

"No me gusta subir vídeos de la Mimi bailando, pero este creo que es una excepción. Ayer todos descubrimos que no solo le gusta la música moderna", ha comentado la que fuera protagonista de 'Los Gipsy Kings', que no ha podido evitar compartir con el mundo este momentazo de su hija que, además de reguetón, también es toda una experta bailando flamenco.