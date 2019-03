Omar Montes confiesa el motivo por el que duró tanto con Isa Pantoja: "Ahora estoy bien soltero"

El exconcursante de 'GH VIP ' ha comentado que duró tanto con Chabelita gracias a los consejos de su amigo Salcedo. El joven no sólo ayuda a Omar Montes con sus canciones sino que también le ayuda en las relaciones con sus chicas, tal y como ha comentado el cantante en 'MorninGlory' . Durante su visita a plató, Omar ha comentado también su dura infancia y un "caprichito" muy especial que se ha comprado en Colombia y le ha costado unos 100.000 euros.

Para Omar Montes la duración de su relación con Isa Pantoja tuvo un motivo principal y no es otro que su amigo Salcedo. Con él ha estado en 'MorninGlory' en un programa conducido por 'El Cejas', que se ha estrenado como presentador.

De hecho, el exconcursante de 'GH' ha confesado que si duró tanto tiempo con Chabelita fue porque Salcedo se lo decía pero que, a pesar de que éste le siga animando a volver con ella, ahora él está muy bien soltero: "Muchas frases de mi canciones son de él, y para las chicas también me aconseja. Yo con Isa duré tanto porque Salcedo me daba la bendición y me decía que le caía bien". Si quieres ver el momento dale al play al siguiente vídeo: