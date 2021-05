El artista, conocido por su aparición en los 'Gipsy Kings', defiende el flow gitano

Original Elías ha regresado al panorama musical con su último lanzamiento: 'Amor y Guerra'

Hablamos en Outdoor con él sobre su amistad con Omar Montes y su futuro como concursante de reality

Haga lo que haga la inspiración la encuentra en el barrio. Ahí es donde Original Elías se siente más libre y donde ha hecho no solo amigos que son familia, sino también mucha música. Una pasión que le viene de niño y de apellidos ilustres. Ser un 'Vargas' es algo que tiene mucho peso y por tradición está ligado al flamenco puro, pero el cantante del barrio madrileño de Caño Roto ha sacado las inquietudes por la música de los García Losada.

El resultado de este maremágnum artístico es que Original Elías no es conocido solo por aparecer en los 'Gipsy Kings', sino que su música, que mezcla el dance hall jamaicano, el flamenco, el trap, el reguetón y el hip hop le está encumbrando a lo más alto. Tanto, que después de cosechar grandes éxitos junto a Omar Montes y Moncho Chavea, los éxitos se le acumulan en su carrera en solitario. Sus últimos lanzamientos 'La calle encendida' y 'Amor y guerra', así lo demuestran y comienza a acostumbrarse a que le llamen el rey del trap gitano por ello.

Con él hemos hablado en Outdoor y nos ha contado sus inquietudes, la posibilidad (no muy lejana) de verle en un reality pronto, de si hay rivalidades o no con sus compañeros Omar Montes y Moncho Chavea y de su reciente paternidad que ha venido para llenarle todo.

Pregunta: En primer lugar darte la enhorabuena por tu reciente paternidad. ¿Cómo fue ese momento de tener en tus brazos al pequeño Elías?

Respuesta: Muchas gracias. Sí, ya tenemos al bollito en casa. La verdad es que ha sido algo impresionante porque no es igual ser padre con veinte que con treinta años. Las cosas como son. Eres más maduro y lo ves de otra forma y yo la verdad es que estoy muy contento.

¿Cómo va la promoción de tu single, 'Amor y guerra'?

Tanto este single, 'Amor y guerra' que hago junto con Micky G como el anterior, ‘La calle encendida’ están funcionando los dos muy bien. De hecho 'Amor y guerra' me está dejando un poquito sorprendido porque no sé si solo en tres días llevaba doscientas y pico mil reproducciones. Va apuntando maneras para el verano.

¿Qué sientes al ser considerado y bautizado como el rey del trap gitano?

Es algo que me hace muchísima ilusión porque en este gremio de tantísimos gitanos que hay ahora mismo en el mundo urbano se está reconociendo quiénes son los reyes. Los medios están nombrándonos reyes del trap a Omar Montes, Moncho Chavea y a mí y la verdad que eso de la palabra ‘rey’ va mucho con nosotros o por lo menos conmigo. Me gusta mucho ser rey.

¿Cómo surge la idea de 'Amor y guerra'?

Ahora mismo en el momento en el que estoy que gracias al Señor he ido evolucionando mucho y cogiendo mucho nombre nacionalmente pues como aquel que dice tenemos la varita mágica para poder ayudar a otros que están empezando y poder brindarles visitas y un poco de imagen. Entonces yo conocía a Micky G que es un chavalito de 14 años que vive en Valencia por su padre. Este siempre ha estado apostando muchísimo por la carrera de su hijo y fue él el que me habló y me dijo que le encantaría que le ayudase. Al principio me lo pensé, pero le llamé al segundo día porque creo que es el momento de hacer este tipo de cosas. El mundo está pasando por situaciones complicadas y nos hemos dado cuenta de que hay cosas más valiosas que el dinero. Por eso yo vi que este era el momento de apoyar a otros y de que Micky G contase conmigo. Y así lo hice. Grabé la canción y la colgué en mi canal para que cogiese repercusión y al final el single está gustando muchísimo.

¿Cuándo comenzó tu interés por la música?

El interés por la música me viene desde bien pequeño. Como bien sabéis yo tengo dos apellidos: García-Losada. Los Losada son mucho de música y los García son mucho de cine, pero por la parte de mi madre es cierto que los Vargas, que es un apellido muy gitano, son todos cantaores de flamenco puro. Entonces yo escuchaba mucho flamenco en la casa y también fusión por parte de la familia de mi padre. Esto último es lo que más me llamaba la atención. Y con tanta música en casa pues con ocho años yo ya tocaba percusión, al cumplir los 13 ya manejaba toda por completo y a los 15 como cosa de niños hice mi primer grupito de música con Moncho Chavea, que se llamaba 'Chavea Sound'. Era una cosa, como te digo, de niños, pero sonábamos de muerte. Y al crecer un poquito más me metí en una banda de flamenco y salsa, mezclado con un poquito de urbano que se llamaba 'Los Yakis' y ahí ya cogí papel como lo que me gustaba a mí con el trap. En esa banda estuve mucho tiempo y me hice más famoso de lo que era. La gente pedía que yo cantase mi rollo, el fusionar por ejemplo un reggaetón con una rumba y eso me hizo darme cuenta del rumbo que tenía que coger. Llamé a Moncho que le conocía de toda la vida y le dije vamos a producir esto. Sacamos dos temas y se volvió loca la gente. Luego vino Omar y se unió también y ya éramos tres personajes que tú no sabes la que podíamos liar. Las discotecas las llenábamos hasta arriba. Al final Dios puso a cada uno en su lugar y estamos los tres dando guerra cada uno por su lado, pero juntos como aquel que dice porque nos hemos criado en el barrio.

¿Y volveremos a veros juntos en algún momento?

Por supuesto que sí. La gente siempre por una cosa u otra nos une y nos sigue queriendo ver juntos. Si no es por colaboraciones es porque quieren un concierto en el que vayamos los tres en un cartel y terminemos cerrando con temas antiguos y clásicos. Somos el tridente que más pincha. Fuimos los primeros en este género de fusionar el flamenco con el reggaetón y en explotarlo en España.

Yo veo los éxitos de Omar y Moncho y me lleno de satisfacción. Hemos comenzado juntos de cero y somos una gran familia

¿Cómo es tu relación actual con Omar Montes y Moncho Chavea en la actualidad? ¿No hay rivalidades?

La misma o incluso más porque ya no es que nos unan nuestras carreras, sino también nos une nuestra amistad, familia, hijos y mujeres. Somos una gran familia. Todos nos llevamos muy bien y si no estamos grabando o trabajando juntos, nos vamos a ver en una cena o en una comida porque nos necesitamos. No puede haber rivalidad. Hemos comenzado juntos desde cero, nos hemos visto crecer y por eso solo puede haber entre nosotros alegría. Yo veo los éxitos de Omar y Moncho y me lleno de satisfacción. Ahí ves que hicimos el trabajo bien y la carrera.

¿Puedes decir definitivamente que ya vives de la música?

Sí, gracias al Señor llevaré como unos cuatro o cinco años viviendo muy bien gracias a la música. Recientemente me acabo de comprar un chalet con piscina. Y sí que es verdad que estos años han sido muy difíciles, pero uno tiene cosecha de todo el tiempo que lleva trabajando y ahí estamos manteniéndonos. Yo creo que estamos dentro de un túnel, pero este se va iluminando ya un poco más. Hemos estado todo este tiempo parados, pero el verano va a tener más luz. Con normas de aforo y restricciones que se tienen que cumplir, van a llegar conciertos empezando por uno que tengo en La Línea y la gente no va a faltar. Se va a perrear desde las sillas, pero eso no va a impedir que se lo pasen bien. Necesitamos oír ya los gritos del público y volverlos a sentir.

¿Qué otro sueño te queda por cumplir?