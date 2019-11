Pol 'GH VIP' confiesa los problemas que tuvo tras romper con Adara: "Fue una época horrible"

Pol confiesa su infierno con el alcohol y el sexo compulsivo

El exconcursante de 'GH VIP' relata los episodios más duros de su vida

Pol ha concedido una dura entrevista para 'Lecturas' tras salir de la casa de 'GH VIP 7'. El exconcursante ha ha hablado muy claro confesando los problemas que tuvo con el alcohol y el sexo tras romper con Adara y los duros momentos que ha vivido en su vida. Todo esto le ha llevado a hablar también del importante papel que ha desempeñado Maestro Joao, al que considera su salvador.

El catalán y la madrileña se conocieron dentro de la casa de 'Gran Hermano' y decidieron darle una oportunidad al amor. En total, fueron once intensos meses los que estuvieron juntos y tras los que tuvo lugar su sonada ruptura en la que no faltaron todo tipo de reproches por ambas partes. Ha sido en esta entrevista en la que el boxeador ha relatado, por primera vez, todo lo que vivió tras poner fin a su relación con ella.

La ruptura con Adara

Tal y como ha contado, tras cortar con ella entró en una espiral de alcohol y sexo compulsivo de la que le ha costado salir. "Me refugié en la fiesta, autodestrucción pura y dura. Aunque nunca pensé en el suicidio, me iba a dormir y pensaba que si no me despertaba me daba igual", cuenta con total sinceridad.

Pero esto no es todo, también ha explicado que no tenía ni ilusión y que, de no ser por Joao, no sabe que hubiera sido de él. El ex gran hermano ha confesado que salía para ligar y llegó a tener sexo hasta con tres chicas en una misma noche. Sus padres veían que no estaba bien, pero no quiso dejarse ayudar por ellos. Aunque en todo este tiempo asegura que no tocó las drogas, afirma que el alcohol era su vía de escape.

Pol cuenta todos los detalles de su relación con Joao

El exconcursante de 'GH' se ha sincerado y ha contado todo sobre Maestro Joao. El primer beso de ambos llegó en la segunda cita y no tuvieron sexo hasta la cuarta. Según cuenta, la edad nunca fue un problema y asegura que se quieren y se atraen. Con estas palabras se ha referido a él tras confesar el infierno que vivió: "De no ser por él, no sé que hubiera sido de mí.

En todo este tiempo, le ha dolido mucho que piensen que su relación es un montaje y cuenta que es algo que le quema mucho: "No tengo que dar explicaciones a nadie. Me basta con que él y yo tengamos claro lo nuestro". También se ha sincerado diciendo que le ha dado mucha rabia que no haya hablado con él el tema del otro chico antes de decir que esta enamorado de nuevo.