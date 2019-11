Raquel Bollo se sincera y habla de los planes de futuro con su pareja: "Podría quedarme embarazada"

Raquel Bollo ha abierto las puertas de su casa y de su corazón. La colaboradora de ' Sálvame ' ha concedido una entrevista para 'Lecturas' en la que ha mostrado "la casa de sus sueños" y ha hablado largo y tendido de su pareja , el empresario Mariano Jorge Gutiérrez, de una futura boda ¡y hasta de un posible embarazo! Cada día lo tiene más claro: su novio es el amor de su vida. Y es que la ex de Chiquetete se ha desecho en halagos con su chico, que se ha convertido en su mejor compañero de vida desde que en el año 2017 dieran el paso de comenzar esta relación.

Raquel Bollo se sincera sobre la relación con su pareja

Además, ha explicado que su vuelta al programa, tras una ausencia de 435 días, se debió a una necesidad económica, pues en ningún momento ha pretendido convertirse en una persona mantenida. "Te enamoras de una persona, pero yo no quiero tener un cajero en casa, hay obligaciones que son mías. Tu compañero de viaje te puede ayudar, pero otra cosa es que te mantenga", ha sentenciado, dejando claro que su historia con él no tiene ningún interés económico.

Por otro lado, la colaboradora ha reconocido que si su pareja la viera sufrir en su trabajo, no le permitiría seguir ahí. Y es que su chico se ha convertido en un apoyo incondicional para ella. "Llegar a casa y que haya alguien que te quiera, comprenda y respeta, es maravilloso (...) Con él no tengo un niño más, como he tenido siempre. Es un hombre y un hombre en el que apoyarme", ha sentenciado al mismo tiempo que ha dejado claro que es muy consciente de que estar con una persona como ella es muy complicado.