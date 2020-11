El valenciano reconocía en una entrevista a ‘¡Qué me dices!’ en 2018 que “era rico” y que su fama había sabido rentabilizarla a golpe de talonario. Mora aseguraba en esa cabecera haber hecho “más de 1.500 bolos y en algunos me pagaban hasta 5.000 euros”. Por eso no dudaba a la hora de mojarse y cuantificar lo ganado gracias a la televisión en “tres millones de euros”.

“He ostentado mucho, me he comprado relojes de 5.000 y 6.000 euros, he tenido más de diez coches, de mucha pasta en propiedad. En una noche, me podía gastar hasta 8.000 euros”, comentaba el extronista en la entrevista en la que hablaba de todo lo que había conseguido estos años de fama televisiva.