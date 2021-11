Michu da un paso al frente tras su ruptura con José Fernando: “Tenía miedo de estar sola”

Los planes que tenía Michu para los próximos meses han dado un vuelco. No solo ya no hay una fecha para la esperada boda, sino que su relación con José Fernando a día de hoy está totalmente rota , tal como confirmase Ana María Aldón en 'Viva la vida' . Tras varias reacciones a esta noticia por parte del entorno del hijo de Rocío Jurado, ahora ha sido Michu la que ha roto su silencio con un mensaje misterioso .

La distancia que les ha separado desde 2017, fecha en la que José Fernando fue ingresado en el hospital psiquiátrico San Juan de Ciempozuelos, sería la gran responsable según la esposa de José Ortega Cano, de que la pareja no hubiese superado esta prueba. Algo que Michu parece haber querido matizar con unas palabras en las que no se ha dirigido a nadie en concreto , pero que sus seguidores han entendido que van para el que hasta ahora era su pareja y el padre de su hija Rocío.

"Todavía no hay fecha de salida de mi hermano, no sé de dónde se sacará ella la fecha. Es un poco mentira lo que os ha vendido", explicó Gloria Camila a los medios. Y si la hija de Rocío Jurado se mostró así de tajante con este asunto, no fue menos la intervención de su padre cuando leyó que el enlace tendría lugar en 2022 y Michu abría la posibilidad de que acudiera Rocío Carrasco a este evento: "No se da cuenta del daño que está haciendo a José Fernando", fue su respuesta para zanjar el tema.