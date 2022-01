Raquel Bollo anuncia su nuevo proyecto profesional: "Me moría de ganas de contarlo"

Raquel Bollo no podría estar más ilusionada con el nuevo giro que ha dado su vida. Tras mucho tiempo muriéndose de ganas por poder hacerlo público, la que fuera colaboradora de ' Sálvame ' ha anunciado su nuevo proyecto profesional , con el que ha cumplido uno de sus mayores sueños.

Han pasado más de seis años desde que la exmujer de Chiquetete tomara la decisión de abandonar de manera definitiva e indefinida su trabajo como colaboradora en 'Sálvame' . Aunque muchos creyeron que se trataba de una auténtica locura, la andaluza ha terminado demostrando que no fue más que un acto de valentía para poder encauzar su vida .

Tras marcharse de la televisión y hacer de la moda y de las redes sociales su principal fuente de ingresos , la madre de Alma Cortés Bollo ha decidido embarcarse en una nueva aventura laboral que la tiene como loca de alegría. Y no es para menos, pues Raquel está cumpliendo el que siempre había sido uno de sus grandes sueños.

"Estaba que me moría de ganas de poderos contar el proyecto nuevo, que me tiene de cabeza, por eso no aparezco por aquí", ha comenzado señalado la sevillana con una sonrisa de oreja a oreja y mucha ilusión por poder hacer finalmente público este anuncio a través de sus redes sociales.