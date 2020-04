Raquel Mosquera confiesa la situación que vive por el coronavirus: "Isi y yo somos autónomos"

Lo cierto es que, a pesar de su positivismo y buenrollismo, la peluquera no está atravesando el mejor de sus momentos, pues se ha visto obligada a echar el cierre de su negocio , un centro de estética y belleza que tiene en Las Rozas.

¡Pero no ha sido la única! Su marido, Isi, ha colgado en su restaurante el cartel de "cerrado". Una complicada situación que deja a la familia en un momento económico bastante delicado.

Pero este no ha sido el único negocio que ha cerrado temporalmente Mosquera, que ha decidido poner en "pausa" su tienda de ropa online. "También he parado mi tienda de ropa. Sinceramente, creo que ahora mismo mucha gente tiene en la cabeza otras preocupes y no hay dinero, ni ganas, para comprar ropa", ha señalado para la mencionada cabecera.