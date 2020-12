Terelu Campos no ha podido evitar mostrarse muy orgullosa del último logro profesional de su hija. Alejandra Rubio ha presumido a través de su perfil oficial de Instagram de su nuevo proyecto laboral y ha recibido las preciosas palabras que su madre le ha dedicado públicamente.

La influencer no podría estar atravesando un mejor momento, tanto personal como profesional. En cuestión de meses, Alejandra se ha convertido en un rostro recurrente de los programas de Mediaset y en toda una estrella de las redes sociales. Solo en Instagram, la joven ya acumula más de 218.000 seguidores.

Alejandra Rubio se convierte en imagen de una campaña de concienciación

Durante el lanzamiento de este proyecto, Alejandra ha acudido a la Casa de Fieras, en el madrileño Retiro, para formar parte de un coloquio en el que ha aprovechado para agradecer la oportunidad y dirigirse directamente a los jóvenes con un mensaje muy claro: no al abandono y sí a la adopción responsable de animales.

Por si esta experiencia no fuese lo suficientemente emocionante, la nieta de María Teresa Campos ha visto cómo su imagen ha empapelado los carteles de la capital, no solo en los exteriores de la Casa de Fieras, sino también en el metro. Un momento de lo más especial que, como no podía ser de otra manera, ha inmortalizado fotografiándose junto a uno de esos posters con su cara.