La serie documental, ' Rocío, contar la verdad para seguir viva ', ha supuesto una revolución mediática y social a gran escala como no habíamos visto nunca antes. El terrible relato de Rocío Carrasco ha marcado para siempre a un país que, desde la emisión del primer capítulo, no ha vuelto a ser el mismo. Y es que el renacer de la hija de Rocío Jurado ha marcado un importantísimo antes y después en la historia mediática de nuestro panorama televisivo.

La importancia del relato público de Rocío Carrasco, según la psicóloga Marina Pinilla

Las declaraciones de Rocío Carrasco no solo han provocado una oleada de apoyo en redes, sino que han logrado aumentar el número de llamadas al teléfono contra la violencia de género. El hecho de que todas esas víctimas que hasta ahora vivían un auténtico infierno debido a la luz de gas (a las que las hacían sentir como que todo eran imaginaciones suyas, que exageraban, que no es para tanto…) han tenido un canal público que ha demostrado que eso es violencia. Es un hito.

Que un personaje público confiese que se planteó el suicidio , o que simplemente se autolesionó como una forma de canalizar su dolor, es una puerta que se abre a todas esas personas que se han planteado en algún momento acabar con su vida. Posibilita que no se sientan solas, que vean que hay salida y que hay no solo profesionales, sino también muchas personas que les pueden ayudar.

Por supuesto que no. Si de por sí las mujeres están expuestas a una gran presión por ser perfectas, en el caso de las madres esto se vuelve todavía más extremo. Parece que no tienen derecho a enfadarse, a sentirse decepcionadas con la maternidad, a necesitar tiempo para ellas solas o incluso a distanciarse de un hijo cuando les hace daño . Antes de madre, se es persona y es fundamental priorizar tu propia salud mental y física.

El Doctor en Derecho, Manuel García Mayo, esclarece la situación judicial de Rocío Carrasco

Respuesta: Al tratarse de un sobreseimiento provisional, que no produce efectos de cosa juzgada, se puede reabrir la causa más adelante. Lo que tendría que ocurrir es que se conozcan nuevos datos que aporten circunstancias que permitan la acusación. La reapertura se producirá tan pronto como se ofrezcan esos nuevos datos o nuevas perspectivas en la investigación a fin de dar certeza al hecho en cuestión. Eso sí, se ha de tener en cuenta que la reapertura va a proceder siempre que no se haya producido la prescripción del delito.

Creo que, más allá de pronunciarme sobre si es un maltrato psicológico o no, que habría de ser valorado también por expertos psicólogos, debo condenar rotundamente la violencia de género, como no podría ser de otra forma. Ahora bien, no puede pasar inadvertido un elemento fundamental en un Estado de Derecho, como es el derecho a la presunción de inocencia; al igual que hay que salvaguardar los derechos de la víctima, también se ha de salvaguardar la presunción de inocencia, y hemos de confiar firmemente en los jueces y magistrados y en sus resoluciones judiciales.

El siguiente paso de Rocío Carrasco: reabrir la causa judicial contra Antonio David por maltrato psicológico

Sin embargo, este auto no llega a término pues el fiscal no estuvo de acuerdo, considerando que las declaraciones públicas del que fuera colaborador de 'Sálvame' a las que se refiere la jueza no son materia de "ilícito civil" ya que no se emplean "insultos ni se revelan hechos secretos".