Afortunadamente, la pesadilla acabó. A pesar de que la familia no se lo puso nada fácil, el sevillano no se separó del lado de Rocío. Como tampoco lo hizo en otras situaciones tan adversas que acontecieron en el futuro, como el distanciamiento con sus hijos, la depresión que padece desde 2011 o su intento de suicidio.

“Fui tan feliz ese día… ¡Se nos nota en la cara! Para mí fue un día maravilloso y uno de los mejores días de mi vida, por mí, por él y porque sé lo que suponía para mi madre. Mi madre hubiera sido inmensamente feliz, estaba cumpliendo una de sus últimas voluntades... ‘Tú no te vas a creer que no me voy a morir sin verte casada con este’, me dijo”, explica la presentadora, aunque no pudo disfrutar de ese momento como le hubiese gustado y la ausencia de su hijos en el enlace le perseguirá siempre.