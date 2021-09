Aunque no sea muy activa en la actualidad en redes sociales, Rocío siempre ha sido una persona muy familiar. En la mayoría de sus publicaciones aparece compartiendo plano con algún miembro del clan Jurado y, en su perfil de Twitter, no ha dudado incluso en opinar sobre su prima.

Rocío Rodríguez, que según algunos usuarios de redes guarda cierto parecido con la Carrasco, no suele pronunciarse públicamente, aunque hace unas semanas contestaba a 'La Razón' los rumores de su posible participación en un reality. "No estoy en negociaciones y ni siquiera me lo han ofrecido. Ahora mismo no tengo intención de participar ni este reality ni en ninguno, pero nunca digas nunca”, explicaba la joven.