Es conocida la unión que hay entre Rosario Mohedano y su prima, Rocío Carrasco . A lo largo de estos meses en los que se ha emitido la docuserie, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' , la cantante ha dado sus matices, pero también no ha dudado nunca en mostrar su apoyo indiscutible hacia la hija de Rocío Jurado . Acerca de lo que su prima ha sufrido, ella se ha querido posicionar en redes y así lo ha manifestado: "Aprendamos y no juzguemos sin saber. No al maltrato en ninguna de las formas", ha llegado a escribir Chayo.

Sin llegar al pelo rapado que analizó el estilista Manuel Zamorano ya en su día del característico corte de la hija de Rocío Jurado, Chayo Mohedano no ha llegado a dar ese paso tan atrevido, pero sí que ha optado por "hacerse un cambio de look" a través de un recogido juvenil que le favorecía mucho. De esta manera, ambas primas asemejan su estilo de melena de leona, con volumen, tono rubio cobrizo y con onda marcada (después de que Rosario se suelte las trenzas y vea el resultado)

"Ya no les tengo miedo ¡Y ahora que me machaquen, que ya no me importa! ¡Ya bastante he sufrido así que aquí trabajar todos!", ha manifestado Rosa Benito en alusiones al nuevo trabajo de su sobrina, Rocío Carrasco como 'Defensora de la audiencia' y todo lo que se dijo de ella y su hija cuando se lanzaron a cantar en los escenarios.