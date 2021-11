Rosario Mohedano siempre ha asegurado estar muy unida a su prima, Rocío Carrasco . Tanto, que la hija de Rosa Benito no ha tenido problema a la hora de hablar sobre cómo es su verdadera relación con la hija de Rocío Jurado, a la que "tira de las orejas" cada vez que ve algo que no le gusta.

"No soy la única que es así. Tengo la suerte que hay mujeres en mi familia que son un ejemplo y yo me preocupo y me ocupo de mi gente porque así lo he visto en los míos", señala la también hija de Amador Mohedano Jurado, que ha dado nuevos detalles sobre lo que sucede detrás de los muros de esta saga familiar que no deja de acaparar los titulares de los principales medios de nuestro país.