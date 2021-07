Por este motivo, y pese a que la protagonista de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' aseguró que Rosario Mohedano era conocedora de las infidelidades de Antonio David Flores, las dos están unidas . Ambas mantienen contacto pero no hablan de los temas que conciernen a la familia para evitar conflictos. Sin embargo, inevitablemente saltaron las alarmas sobre una mala relación cuando la hija de Amador Mohedano subió un vídeo con Rosa Benito tras las acusaciones públicas entre la colaboradora de 'Ya es mediodía' y la hija de Rocío Jurado. En las imágenes aparece la cantante abrazándose junto a su madre, Rosa Benito , en su cuenta de Instagram. "No hay nada como la protección y el amor de una madre. Te amo" , escribía junto al vídeo.

"No mezcles cosas porque esto no tiene que ver con nadie, solo somos mi madre y yo", explicaba en uno de los comentarios que recibió acusándola de estar provocando a Rocío Carrasco. Y es que la artista ya mostró en las redes sociales estar a favor de la presentadora, en lo que Antonio David Flores se refiere, cuando comenzó la emisión del documental: "Aprendamos y no juzguemos sin saber. No al maltrato en ninguna de sus formas".