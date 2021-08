Sandra Pica denuncia la desagradable situación que ha vivido en la calle: "No creo que deba aguantar estas humillaciones"

"Me lo he pasado increíblemente bien, he estado rodeada de la gente que quiero y qué afortunada me siento (aunque faltaban algunas personas)", explica mientras pone en situación a sus seguidores. "Al cerrar el local íbamos tranquilamente para el coche, hasta que un grupo de chicos, así, porque les ha dado la gana, han empezado a decirme: 'eres una p*ta, una z*rra, una hija de la gran p*ta'", denuncia indignada.