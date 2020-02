Desde Susana y Gonzalo hasta Gloria Camila y Kiko: todas las parejas con las que Cupido fracasó este año

Celebramos San Valentín recordando a todas las parejas que han roto este año

Hay días buenos y días malos…y, por supuesto, para Cupido no iba a ser menos. No queremos ser crueles, ni meter cizaña en San Valentín, el día más romántico y especial del año para los enamorados. Pero, para ser sinceros, Cupido no ha tenido un buen año. Tanto es así, que podríamos poner en entredicho su puntería, pues a juzgar por cómo han terminado todas estas parejas el último año, podríamos decir que su flecha ha juntado en más de una ocasión a las personas equivocadas. Desde Susana Molina y Gonzalo, pasando por Gloria Camila y Kiko o Bea y Rodri.

No han sido una, ni dos, ni tres, las parejas que han roto su relación en estos últimos meses. Por eso, desde 'Outdoor', vamos a analizar cuántas veces ha fallado el angelito del amor a lo largo del último año. Estas son las relaciones que han llegado, tristemente, a su inesperado final.

Adara, Hugo Sierra y el triángulo amoroso que acabó con su historia de amor

El triángulo amoroso entre Adara, Gianmarco y Hugo nos tuvo (¡y nos tiene!) pegados a la pantalla desde que la madrileña comenzó sentir algo más que amistad por el italiano dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Lo cierto es que la última edición de 'GH VIP' giró en torno a este tira y afloja de la modelo, que no conseguía aclarar sus sentimientos. ¡Y no nos extraña!

Entre el morreo que la plantó Hugo en su visita a la casa, y las románticas palabras del 'influencer', Adara tenía la cabeza hecha un lío. Sin embargo, 'El tiempo del descuento' ha arrojado un poco de luz en la vida de la exazafata, que finalmente ha decidido escuchar a su corazón y continuar su camino con el italiano. Así que sí...tras dos años de amor y un hijo en común, este año hemos sido testigos de la ruptura de Adara y Hugo, una pareja que parecía de lo más afianzada.

A Bea y a Rodri se les acabó el amor de tanto usarlo

Este año también ha supuesto el final definitivo de una de las parejas más queridas de la historia de 'GH': Bea y Rodri. A pesar de que ambos han rehecho su vida amorosa, desde que saliera a la luz la noticia de su ruptura, han protagonizado una serie de enfrentamientos públicos que han terminado de destruir todas las ilusiones de su incalculable legión de fans.

En este tiempo, la que fuera ganadora de 'Gran Hermano' ha utilizado su canal de mtmad como vía de escape para confesar todo lo que había detrás del fin de su historia de amor. La valenciana explicó que estuvo siete meses esperando a que el madrileño volviera entre sus brazos…pero que nunca fue así. Este "tiempo" que decidieron darse terminó cuando la futura concursante de 'Supervivientes' se reencontró con su ex (y actual pareja), al que decidió dar una segunda oportunidad.

"Esto pasó después de estar sola, llorando desconsoladamente, yendo a buscarlo con una tarta, pidiéndole que venga, que nos vayamos, diciéndole lo mucho que le quería…le dio igual hasta que la lié. ¿La mala soy yo?", se sinceraba la ‘influencer’ entre lágrimas frente a la cámara.

El tira y afloja de Yoli y Jonathan

Este año ha sido uno de los más difíciles para Yoli y Jonathan. Aunque su ruptura oficial llegó en octubre de 2018, los tortolitos decidieron darse una segunda y una tercera oportunidad. Debe ser que el valenciano ha seguido el consejo de quien dice que "a la tercera va la vencida", pues este año se ha lanzado a la reconquista de la madre de su hija a través de su canal de mtmad, 'Yoli, te quiero'.

Aunque en un primer momento parecía que lo suyo iba a llegar a buen puerto, los celos, las infidelidades y las fuertes discusiones volvían a interponerse en su camino y su historia se resquebrajaba una vez más. En uno de sus últimos capítulos, hemos podido ser testigos del momento más duro de la pareja que, siguiendo los consejo de su terapeuta, han decidido afrontar una vida el uno sin el otro.

Sin embargo, ninguno de los dos puede olvidar todos los momentos bonitos que han vivido y sus caminos se cruzan una y otra vez como si de dos imanes se tratase. Tanto es así, que la de Albacete ha sorprendido recientemente a su ex organizando un viaje sorpresa a Disney con su hija. Un destino muy especial para ambos, pues allí fue donde el 'influencer' le pidió matrimonio. ¿Quién sabe si Cupido vuelve a hacer de las suyas con estos dos?

Susana y Gonzalo: la tentación pudo con ellos

Otra parejita que se enamoró dentro de la mágica casa de Guadalix de la Sierra ha puesto punto y final a su relación. Se trata de Susana y Gonzalo, que decidieron embarcarse en 'La Isla de las tentaciones' para poner a prueba su amor… ¡Y vaya si así ha sido! Esta aventura le ha servido a la murciana para abrir los ojos y ser consciente de que ya no siente lo mismo por el sevillano.

Tanto es así, que su experiencia en el programa de Mónica Naranjo ha terminado de dinamitar su romance. Con lágrimas en los ojos y la voz rota, la 'influencer' confesaba que no sabía si estaba enamorada del exconcursante de 'GH'. "Yo vine aquí con la ilusión de recuperar la ilusión del principio y no lo he hecho", se sinceraba en la hoguera final, en la que decidía dejar atrás su noviazgo de siete años y volver a España sola.

Sofía Suescun y el pijama de la discordia, protagonistas de la ruptura de Gloria y Kiko

Pero cuando menos podíamos esperarlo, salía a la luz una de las rupturas más polémicas del año: la de Gloria Camila y Kiko Jiménez. Su distanciamiento gradual y el hecho de que dejaran de seguirse en las redes sociales hizo saltar todas las alarmas. Efectivamente, pocos días después, se confirmaba la ruptura de la que, hasta ese momento, había sido una de las parejas más mediáticas. Infidelidades, celos, más infidelidades y Sofía Suescun como la tercera en discordia.

Su separación estuvo envuelta en una vorágine mediática que terminó con la ganadora de 'Supervivientes' confesando en el plató de 'MyHyV' lo que ya era un secreto a voces: ¡estaba saliendo con el ex de la hija de Ortega Cano! Fue entonces cuando comenzó la guerra entre ambas y el famoso pijama se convirtió en el centro de la disputa.

Violeta Mangriñan y Julen pusieron punto y final a su relación a miles de kilómetros de distancia

Este año han sido varias las rupturas que hemos vivido en pleno directo. Violeta Mangriñan fue la protagonista de otro de los momentazos de este año, cuando decidía dejar a Julen en una conexión en directo Honduras-Madrid para poder comenzar una relación con Fabio. 'Supervivientes' fue el detonante que cambió por completo la vida de la valenciana, que se dio cuenta de que su historia con Julen (con el que se había dado una segunda oportunidad días antes de empezar el 'reality') no era nada comparado con lo que le hacía sentir el italiano.

En una llamada telefónica, en la que por supuesto no faltaron las lágrimas, los gritos y los reproches, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ponía punto y final a su historia con el chico con el que había decidido irse del trono. "Volver contigo fue precipitado. No te he hecho nada malo. Me he pillado por otro chico, lo siento. No mando en mi corazón. No quería hacerte daño", explicaba la 'influencer' hecha un mar de lágrimas.

Chiqui y Borja protagonizaron la ruptura más inesperada

De manera inesperada. Así fue lo de Chiqui y Borja. La noticia de su ruptura salía a la luz en pleno 'Sálvame' y todos los allí presentes se solidarizaban rápidamente con la exconcursante de 'Gran Hermano'. María Patiño, que fue la encargada de comunicar la triste noticia, explicaba que las "consecuencias y los motivos" eran mucho "más graves" de lo se podía llegar a imaginar.

Ante las dudas que supusieron estas afirmaciones de la periodista, Chiqui se pronunció en redes sociales para arrojar un poco de luz al respecto: "Quiero decir que es cierto que me estoy divorciando. Yo no he hablado nada más. Si se va de España, pues adiós. Como si se va al fin del mundo", sentenciaba la murciana, que confirmaba así la crisis definitiva con su marido, tras diez años de amor.

Laura Matamoros y Daniel Illescas: el final de una historia de película

Su romance fue como la típica historia de amor de adolescentes de las películas: pasión, intensidad y mucho, mucho amor. Sin embargo, lo suyo no duró más de unos meses y, al terminar el verano, cada uno siguió su propio camino, poniendo fin a la que era una de las parejas de 'influencers' más de moda de nuestro panorama.

Laura Matamoros y Daniel Illescas compartieron momentos, viajes ¡e incluso piso! Pero lo suyo no llegó a buen puerto. "Le deseo lo mejor. Se acabó el amor y hay que vivir y disfrutar de la vida por separado", confesaba la hija de Kiko Matamoros al ser preguntada por su ruptura, que dejó para el recuerdo sus románticas fotos en Cuba, Buenos Aires, o en el festival de Coachella.

Diego Matamoros y Estela Grande: la crisis definitiva que ha terminado con su matrimonio

Tras muchas idas y venidas, vaivenes, baches y muchas piedras en el camino, Diego Matamoros y Estela Grande han roto su relación. Era Kiko Matamoros el que confirmaba la triste noticia hace unos días en el plató de 'Sálvame', pero el hecho de haber visto a la modelo recoger sus cosas de la casa que compartían no hace otra cosa que confirmar su crisis definitiva.

Su paso por la casa de Guadalix de la Sierra y su relación de amistad con Kiko Jiménez (o más que amistad para muchos otros) habría terminado de desestabilizar su matrimonio, aunque en un primer momento los dos trataban de ocultarlo y aseguraban fervientemente que lo suyo iba viento en popa. Pero 'donde dije digo, digo Diego' (¡nunca mejor dicho!) y la pareja parece haber puesto tierra de por medio y empezar vidas separadas.

La rutina terminó con la pasión de Makoke y Tony Spina

Se conocieron durante su paso por 'GH VIP', pero no dieron rienda suelta a la pasión hasta que no estuvieron fuera de la casa. Cuando la parejita confirmó lo suyo en la portada de una revista, su historia de amor se convirtió en el centro de toda la polémica.