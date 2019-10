Susana 'GH' rompe su silencio tras su ruptura con Gonzalo: "Tengo miedo absoluto a este tema"

La exconcursante de 'GH' se ha pronunciado sobre su nueva vida en Madrid y sus planes de futuro

Después de que saltarán los rumores de una ruptura entre los exconcursantes de 'GH' parece que ninguno de los dos esconde su distanciamiento, que cada vez se hace más evidente. Aunque ambos han preferido ser discretos con el tema y no dar declaraciones de más sobre lo sucedido, la cosa podría haber cambiado. ¿Qué ha pasado entre la pareja?

Tras 5 años de amor, desde hace meses Susana Molina y Gonzalo Montoya, que antes nos tenían acostumbrados a compartir viajes y momentos de complicidad en pareja, ya no publican nada juntos en sus redes sociales.

Si hace unos días el sevillano confirmaba que estaba abierto al amor con una fotografía, en esta ocasión ha sido Susana la que se ha pronunciado al respecto. A través de sus 'stories' de Instagram, la que fuera ganadora de 'Gran Hermano 14' se ha sincerado con sus seguidores sobre un tema del que ha reconocido tener miedo a hablar públicamente.

"He grabado este vídeo 28.000 veces porque tengo como miedo absoluto a este tema. Siempre que me montaba en el AVE hacía un preguntas y respuestas y me apetece hacerlo, pero me tira mucho para atrás que sé que va a ser siempre el mismo monotema", ha comenzado confesando la murciana, consciente de las ganas que sus seguidores tienen de saber lo ocurrido.

"Yo ya no sé cómo decirlo, cuando yo me sienta cómoda, cuando pueda y cuando quiera lo voy a hacer, ahora mismo, no", ha continuado explicando la influencer. "Por más que me preguntéis todo el rato, no lo voy a hacer, porque no quiero esto. Cuando me sienta cómoda, pondré el móvil y empezaré a hablar. Solo espero que me entendáis", ha comentado.

Además, Susana también se ha pronunciado sobre sus planes de futuro. Tras dejar Sevilla y empezar una nueva vida en Madrid, la influencer ha hablado de cómo se ha adaptado a su nuevo hogar, asegurando que le ha costado mucho el cambio. "Muchísimo, la verdad. Pero he tenido mucha suerte y me han ayudado mucho a adaptarme. El otro día, Amor Romeira me dijo una cosa que me encantó, y es que el exceso del pasado deprime y el exceso de futuro da ansiedad. La vida es hoy. ¿Cómo son mis amigas de poetas?", ha respondido.