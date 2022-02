Torito, contra Jorge Sanz por un desencuentro del pasado: "La vida da muchas vueltas"

A través de una publicación en la que vemos al actor sentado en el plató de la versión nocturna de 'Sálvame', el reportero ha asegurado con cierta ironía que le "encanta" verle ahí. "Todavía recuerdo lo mal que me trató en un estreno de cine cuando quise entrevistarlo para 'Qué tiempo tan feliz' y me llamó payaso y que no me daba una entrevista porque no le gustaba Telecinco", le ha recriminado, planteando así lo incoherentes que fueron sus palabras en aquel momento teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el presente.