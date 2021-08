Irene Rosales anuncia que ha sido tía: Vanesa, la hermana incondicional de la mujer de Kiko Rivera

Una noticia que ha alegrado a Irene Rosales tras los duros varapalos que ha sufrido en los últimos meses. La excolaboradora de 'Viva la vida' ha celebrado su trigésimo aniversario asegurando que, pese a todo, está feliz. "Este año estoy especialmente contenta porque me apetece celebrar la vida. Me he prometido disfrutarla y vivirla todos los días", confesó el día de su aniversario. Unas palabras que aplaude Kiko Rivera, uno de sus pilares fundamentales, tras saber los obstáculos con los que se ha encontrado la joven: su padre falleció en noviembre a causa de un tumor cerebral, nueve meses después de dar el último adiós a su madre. Y el apoyo de sus hermanos ha sido primordial para superarlo.