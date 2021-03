Verdeliss es una mujer bastante tradicional en cuanto a su pelo. En el plano 'beauty' no le gusta arriesgar y siempre apuesta por looks clásicos que son un acierto seguro. Aunque en lo que respecta al maquillaje sí que se permite alguna licencia más, lo cierto es que en materia capilar no suele salir de su zona de confort. Una regla que acaba de romper realizándose un impactante cambio de look perfecto para este verano.