El antes y el después de Violeta 'MyHyV' tras 'Supervivientes': Así ha cambiado en redes

Así han cambiado las fotos y el estilo de Violeta tras su paso por 'Supervivientes'

Violeta Mangriñán ha demostrado en numerosas ocasiones ser una mujer de armas toma, y su explosiva y carismática forma de ser la han consagrado como uno de los rostros habituales de Mediaset. La conocimos buscando el amor en 'MyHyV' (donde se convirtió en una de las tronistas más queridas del programa) y su paso por 'Supervivientes' no dejó indiferente a nadie. Ahora, la 'influencer' triunfa en las redes sociales con más de 1 millón de seguidores en su perfil de Instagram, que se ha convertido en toda una fuente de inspiración de moda y estilo. Prueba de ello, es el reciente lanzamiento de su propia colección de ropa. Desde 'Outdoor' hemos comparado y analizado el antes y el después de esta valenciana que convierte en oro todo lo que toca.

Los comienzos nunca fueron fáciles...y para ella no iba a ser menos. Aunque sigue siendo la misma que apareció por primera vez en nuestras televisiones allá por noviembre del 2017 como pretendienta de Barranco, lo cierto es que la 'influencer' ha evolucionado mucho y sus redes son un claro reflejo del impactante cambio que ha experimentado la valenciana.

Tras su vuelta de 'Supervivientes' su cuenta de Instagram dio un giro de 180º. Fotos mucho más trabajadas y profesionales, editadas con mimo y cuidadas al más mínimo detalle. La 'influencer' ha dejado a un lado sus 'looks' más rockeros para dar paso a una sofisticada Violeta que deja en shock a sus seguidores con cada uno de sus elegantes y solicitadísimos estilismos. Y es que... ¡¿Quién no daría lo que fuera por tener su armario?!

¿De dónde son las botas?, ¿Y el abrigo?, ¿Y ese bolso?: estas son algunas de las preguntas que más se repiten en su perfil de Instagram, en el que ha apostado por editar sus fotos en tonos más blancos, olvidando aquellas imágenes saturadas con tintes rojizos que llenaban su red social en sus comienzos.

Sus explosivos posados en lencería

Verla posando en lencería ya se ha convertido en un habitual de su perfil de Instagram. Además, este tipo de posados son algunos de los que más triunfan y los que más 'likes' acumulan (aunque también es donde más críticas encontramos... ¿Será cosa de la envidia?). Lo cierto es que estas imágenes forman parte de esta nueva era, pues hace unos meses no publicaba tan asiduamente fotografías así de sensuales y explosivas...a excepción de un par de ellas que, por supuesto, ¡hemos rescatado!

Las diferencias son más que obvias, ¿no? Mientras que en 2018 apostaba por unos tonos cálidos y saturados, ahora prefiere los colores blancos y rosas. Además, en las dos fotos de la izquierda la vemos lucir un cabello extraliso, mientras que ahora prefiere unas ondas rizadas y salvajes, en sintonía con la sensualidad del momento.

¡Pillada! La pose más común entre las influencers

Habréis visto esta foto cientos de veces entre las 'instagramers' más populares: la mítica pose en la que finges caminar y no tener ni idea de te están apuntando con el objetivo. "Hazme una foto así, como si estuviese dando un paseo casual y me pillases de improviso, cual paparazzi siguiendo los pasos de Angelina Jolie". Pero...¿Y lo increíble que le queda a nuestra Vio? A ver si encontráis las siete diferencias. Nosotros lo hemos intentado y, aunque en esta ocasión las dos fotos tienen mucho más en común que las anteriores, volvemos a comprobar que en 2019 el blanco sigue siendo el color por excelencia de la exsuperviviente.

Con su inseparable amiga Sophie 'MyHyV'

¡¿Pero son las mismas personas?! En este caso no hay mucho que decir...¡Y es que una imagen vale más que mil palabras! ¡Menudo cambiazo! ¿Quién no diría que las chicas de la derecha son dos modelazos llegadas directamente desde Milán? Pero no, son nuestras tronistas de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que se hicieron inseparables durante su paso por el programa. "No sé si encontraré el amor, pero seguro me llevo una amistad verdadera", escribía la valenciana en la foto de la izquierda que, además, era la primera imagen que publicaba junto a la que se ha convertido en su amiga íntima e inseparable.

Violeta Mangriñán around the world

Nuestra chica tiene muy bien aprendida la "guía del influencer": a la izquierda la vemos convertida en toda una estrella de Hollywood con un look de lo más ochentero que, por cierto, le queda de muerte. Y a la derecha, pisando con determinación la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia…¡Y es que nuestra chica podría hacerle sombra hasta a la mismísima Julia Roberts! No hay más que ver este vestidazo de gala con el que se codeó con lo más top del mundo del cine. ¿Le habrá picado el gusanillo de la interpretación? No olvidemos que ya hizo sus primeros pinitos como actriz en la serie de El Cejas…

Cañera vs. Princesita

A la izquierda, al más puro estilo Rosalía, que diría: ¡No sin mi chándal! Y a la derecha, una muñequita que parece sacada de una revista de moda. Y es que es una profesional en eso de aunar todas las tendencias en un mismo 'look': falda con estampado 'animal-print', un top negro básico, bolso de una firma de esas que con solo mirar el precio nos quedamos bizcos y una pamela para dar un toque de lo más 'chic'...por favor, ¡Dinos el truco para que todo te quede así de bien!

Fabio protagoniza su foto con más 'likes' de Instagram

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Violeta Mangriñan (@violeta_mangrinyan) el 24 Jul, 2019 a las 5:31 PDT

¿Quién no se quedó muerto cuando la parejita subió este fotón subidito de tono? Lo cierto es que esta galería de imágenes (en la que enseñaban por primera vez el tatuaje que se hacían juntos para sellar con tinta su amor y recordar para siempre su paso por Honduras) se ha proclamado como la publicación con más 'me gustas' en todo su perfil de Instagram. Más de 330.000 personas han 'clickado' en el botón del corazoncito convirtiendo esta imagen en la mas exitosa de sus redes... ¡Y no nos extraña nada!

Solo ella sabe cómo sacarle partido al frío invernal

No nos cabe la menor duda de que la exsuperviviente es todo un referente a la hora de vestir. Sin embargo, su elección de prendas ha cambiado por completo tras su paso por la isla. Una prueba más que evidente de ello es este montaje en el que luce dos estilos totalmente diferentes. ¿Con cuál os quedáis vosotros? ¡Los dos le quedan estupendos y está guapísima se ponga lo que se ponga!

¡En medio de la carretera! Lo que sea por conseguir la foto perfecta

Si hay que parar el tráfico, se para. Todo sea por conseguir la foto ideal para su legión de fans. En este año la valenciana no ha perdido el gusto por eso de ponerse en mitad de la carretera y mirar al objetivo sin ningún tipo de vergüenza. Pero, ¿y qué me decís de los looks? ¡Son el día y la noche! Lo dicho, nuestra extronista es camaleónica y sabe adaptarse a todo lo que la echen.

La exconcursante de 'Supervivientes' nos ha robado el corazón