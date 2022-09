Omar Sánchez habla de Anabel Pantoja y desvela cómo actuaría si se encuentra con Yulen Pereira

Su compañera le pregunta por cómo conoció a Anabel, algo que él responde sin problema: "Ella vino a Gran Canaria, yo estaba en una discoteca y la vi". Tras esto, habla de su ruptura: "Entro a SV, no tenía pensado casarme ese año. Salí y vi cosas que no me gustaron y aún así me casé. Lo que no entendí nunca es para que te casas si estás mal".