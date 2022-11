El novio de Danna Ponce desmiente a Beatriz Trapote: "Me parece surrealista"

El novio de Danna Ponce, Xavier Cortés, ha decidido no ir al plató para participar en el debate de 'Pesadilla en El Paraíso' después de haberse comprometido a hacerlo. La madre de la concursante, Maribe Ponce, le ha explicado a Carlos Sobera el motivo por el que su yerno no ha querido ir: "Está en mi casa viendo el programa, no ha venido porque no es de este mundillo, no se encuentra con las fuerzas suficientes, lo ve más a gusto en casa arropado".

Pero, aunque Xavi ha tomado la decisión de quedarse en casa de su suegra a ver el programa por televisión, no ha querido quedarse callado al escuchar a Beatriz Trapote y ha desmentido sus palabras a través de sus historias de Instagram, donde ha asegurado que él no le ha dicho que haya alguien que no le deje ir a la casa familiar de Danna Ponce. "En absoluto, eso es totalmente falso", ha afirmado con rotundidad.

"Bea me ha preguntado cómo me encontraba, porque yo sí que hablo con ella y yo le he dicho que me encuentro mal y que, por eso, no iba a ir al programa y que iba a ir la Nonna [la madre de Danna]", ha comentado Xavi, que ha calificado la situación de "surrealista" y ha dejado claro que su relación con su suegra sigue siendo buena. De hecho, Maribe Ponce comentó desde plató que le encantaba que su hija saliera con él: "Estamos en contacto todos los días [...] es un chaval espectacular, se está portando genial, le tengo un montón de cariño y espero que mi hija no le pierda".