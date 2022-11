Manuel se rompe como nunca en su cara a cara más sincero con Danna Ponce: "La reconciliación para mí es muy importante"

Manuel y Danna Ponce tienen una cena en 'Pesadilla en el Paraíso' y responden a todas las preguntas sobre su relación

Ambos se sinceran sobre los sentimientos que han sentido el uno por el otro en la granja

Danna estalla contra Manuel cuando él desvela lo que han hecho bajo las sábanas: "Cuéntaselo a tu novio"

Los altibajos en la relación de Manuel y Danna Ponce continúan, del acercamiento entre ellos y los momentos íntimos debajo de las sábanas, pasaron al enfrentamiento por las diferentes versiones de lo que había pasado entre ellos y ahora, han tenido un acercamiento en una cena en la que han contestado a todas las preguntas sobre su relación.

El cara a cara más emotivo de Manuel y Danna Ponce

Manuel ha mostrado su lado más sensible ante Danna, y es que tras mucho hablar y decirse las cosas a la cara, ha habido una pregunta que le ha roto por completo. "¿Qué supondría para ti la reconciliación con Danna?", ha leído el concursante y se ha explicado: "No soy rencoroso, por mucho que me haga el duro, he tenido problemas en momentos de mi vida...". Y ahí, no ha podido evitar las lágrimas, por lo que ha tenido que dejar de hablar unos momentos.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha intentado reponerse y ha explicado el motivo de su emoción: "He tenido problemas con amigos míos, me he tirado muchos años sin hablarme con ellos y no quiero repetir eso nunca más, la reconciliación para mí es algo muy importante y llevarme bien con una persona es lo que me da paz interior y con lo que me siento más cómodo". Y ha asegurado que "si quiere una reconciliación" con su compañera.

Ella, tras escuchar esto, ha tenido que mirarle y decirle en diez segundos lo que siente. "Tengo un dilema interno, veo esa parte de que te haces el duro, me la he llegado a creer que eres así. Pero por otra parte, tengo la sensación de que dentro de ti no eres mal tío y creo que me has tenido cariño de verdad", ha entonado ella y afirma que el cariño que ella ha sentido por él ha sido de verdad: "Nunca me he querido alejar de ti, tú decidiste alejarte de mí, lo voy a respetar. Yo no quiero nada malo para ti".

Los concursantes se sinceran como nunca

Antes de todo esto, ellos han aclarado todo lo que han pasado, y el motivo por el que habían roto por completo su relación. Ella ha explicado el por qué se sintió atraído por su compañero: "Creía que lo estaba conociendo como era de verdad, no creo que yo le haya gustado de verdad". Él ha explicado lo que ha visto de especial en ella que no lo ha hecho en otras chicas: "Es de las pocas veces que me ha gustado una chavala en mucho tiempo y me he acojonado. Ha sido algo más sentimental, aquí dentro me he dado cuenta que no soy tan duro como me creía".