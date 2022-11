La reacción del novio de Danna Ponce al saber que es la expulsada: "Contando las horas"

Al saber que Danna era la expulsada, Bea no pudo contener las lágrimas, pero su novio, Xavi Cortés, no derramó ninguna porque está feliz al saber que va a poder estar de nuevo junto a la youtuber. El joven no estuvo presente en plató, pues decidió junto a su suegra, Maribe Ponce, que lo mejor es que fuera ella la defensora de Danna en las galas y los debates, pero sí que ha querido expresar su reacción en sus historias de Instagram ante sus más de 10.000 seguidores.