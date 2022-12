Víctor Janeiro se abre sobre la relación que mantiene con sus hermanos: "El torero quiere que esté todo el día con él"

Víctor Janeiro ha ido abriéndose poco a poco con sus compañeros de 'Pesadilla en El Paraíso' y, aunque ya había hablado de su familia , no se le había escuchado todavía hacerlo sobre su relación con sus hermanos .

"Mis hermanos cuentan conmigo para todo, no me tienen que estar echando nada de menos...", asegura el concursante y se refiere en primer lugar a Jesulín de Ubrique: “El torero quiere que todo el día esté con él, no sabe hacer nada sin mí”. Y tras esto, alude al resto: “El mayor está todo el día volando, es llegar a Madrid y el primero al que llama es a mí. Mi hermana, igual, soy como su intocable".