"No me molesta pero ella no ha sido sincera. Siempre ha dicho que no tiene tentación aquí y que Borja era solo mono. Ahora me quito yo y de repente él es tu máxima tentación. Si eres así de niñata, no voy a ir a decírtelo", comentaba Bayan con algunos solteros. Sabiendo que Bayan estaba haciendo comentarios, Borja intervino diciéndole que no quería tener malos rollos con ella y, de nuevo, la tensión estallaba.