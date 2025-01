Claudia Martínez y Andrea Bueno juzgan las palabras de Bayan hacia Borja: "Se le olvida que tiene novio..."

"¿Por qué estás molesta?, le preguntaba Borja en una fiesta. "No me tires de la lengua porque vamos a tenerla. No sé por qué dices que me he picado. No sé en qué nube te has subido pero yo te bajo rápido. Podrías haber sido sincero y decir que no te lo esperabas. No montar la película de tu vida y decir que tienes conexión con ella", respondía Bayan.