RISAS EN EL JARDÍN

22:15 H Trampinchi

A Óscar no le gustan las palabras modernas ni que le digan que sea "empático". Se queja de que, en su época, simplemente se decía "no hagas putadas". Está molesto porque no entiende por qué se enfadan por cosas que, a su parecer, no tienen razón de ser.

Considera que algunos traen mal rollo a la mesa y los tacha de "trampinchi". Lo comenta con Frigenti, buscando desahogarse.