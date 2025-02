Eros, Joel y Tadeo rompen a llorar en su segunda hoguera

Eros no da crédito al ver que Bayan ha caído en la tentación con Torres: "Más cachondos que una gata en celo"

Tras pasar unos días con las solteras en los que no han faltado los acercamientos, Eros, Joel, Tadeo y Montoya abandonaban 'Villa Montaña' para poner rumbo a su segunda hoguera. Al llegar, se encontraban con una sorpresa. Junto a Sandra Barneda les esperaba Álvaro, su nuevo compañero. Tras las presentaciones, llegaba el momento de la verdad.

El primero en enfrentarse a las nuevas imágenes de su novia era Eros. La pareja de Bayan decidía ver la tablet junto a sus compañeros y les pedía que no perdieran detalle. Al descubrir que había dejado de tentarse con Borja para hacerlo con Torres, alucinaba: "Claro que sí, la semana pasada con uno y ahora con otro".

"Dijo que Torres no le gustaba porque era rubio. Estaba más tranquilo viendo las imágenes con Borja porque decía que era atracción física, me preocupa más que tenga una conexión. Aunque supuestamente a Bayan no le gustan rubios, pero aquí van cambiando de la noche a la mañana", añadía Eros.

Eros, completamente 'en shock'

Pero la hoguera acababa de comenzar y aún había más imágenes para él. Bayan y Torres aparecían en las hamacas de la piscina, donde se besaron por primera vez: "Qué rápido ha caído. ¡Toma, toma, bravo! Se han cambiado los roles, son ellas las que van a tentar a los solteros. Más cachondos que una gata en celo. De la noche a la mañana".

"Luego es a mí al que se trata de infiel, de mujeriego, de calentón... De la noche a la mañana se pasan los límites y se comen la boca. Estoy flipando, Sandra. Más abajo no se me puede haber caído", le decía a la presentadora. "Me ha jodido, me duele".

Y, como era de esperar, aún había más imágenes para él. Fue cuando vio los movimientos de Bayan y Torres bajo las sábanas cuando terminó estallando como nunca antes: "Qué poca vergüenza. Esto es un calentón de una noche. Seguro que no sabe ni de qué trabaja Bayan. Vinimos con el pacto de salir juntos, lo que no se puede ser es hopócrita. No entiendo nada".

Joel se derrumba

Al finalizar con Eros, Sandra Barneda le anunciaba a Joel que era su turno y el novio de Andrea se derrumbaba de inmediato: "Viendo las imágenes de Eros estoy viendo a una Andrea fuera de lugar, atrás de todo, sin bailar, sin nada. Me estoy sintiendo culpable de cosas que estoy haciendo allí", comenzaba mientras recibía el apoyo de sus compañeros. "No quiero hacerle daño", insistía.

"Hacerle daño me jodería mucho. Yo venía con la mentalidad de ver otro tipo de Andrea. Estoy viendo que no está haciendo nada, verla así me duele más. Yo me estoy dejando llevar, estoy jugando, pero sentir que igual le estoy haciendo daño... Con eso no puedo", explicaba a la presentadora.

Y, en efecto, no había imágenes de Andrea para él. Joel rompía a llorar nuevamente llevándose las manos a la cabeza e inundado por el sentimiento de culpa: "Me jode porque la quería ver, aunque fuese hablando mal de mí. Creo que Andrea ha podido ver imágenes que le doliesen, se está dando cuenta de que tengo esa sensación y de que me puede perder e igual no lo está pasando muy bien", deducía.

Tadeo, sobre Sthefany: "No sabe ni bailar"

Tadeo era el siguiente. El novio de Sthefany se enfrentaba a su primera hoguera y descubría las primeras imágenes de su novia en 'Villa Playa'. "Hay cosas que no entiendo. Pasándose el hielo por todos lados, no me lo esperaba, la verdad. No sé si realmente es la Sthefany que no he conocido yo, supuestamente ella es fiel a sus principios, y ha hecho cosas que no me cuadran", comenzaba.

Pero era en las siguientes imágenes, cuando Tadeo no dudaba en atacar a su novia al ver cómo bailaba twerking en su cama ante la mirada de todos: "Me estoy quedando flipado. ¿De qué coño va? Está loca perdida. No ha metido a uno en el cuarto, ha metido a toda la casa. No sabe ni bailar. Lo que hace es menear el culo, eso también lo hago yo. Eso no es twerking, es hacer el ridículo. Ahí no hay ni arte, parece un pato mareado algunas veces".

Aunque, después de hacer ver que su novia no sabe bailar, Tadeo terminaba llorando: "Sthefany me ha fallado. Jamás pensé que en la primera hoguera me podía encontrar este tipo de imágenes, ha sido muy doloroso. Puedo entender lo de los juegos, pero lo del cuarto me ha matado".