Joel y Andrea entraron a 'La isla de las tentaciones' con la intención de fortalecer la pareja. Él ha comentado en su villa la falta de comunicación que siente por parte de Andrea en su relación, y ella se arrepiente de no haberle mostrado sus sentimientos.

Nataly no ha parado de poner a prueba a Joel desde el inicio, y la conexión entre ambos es evidente . Hace unos días pudimos ver un apasionado beso entre ambos en el agua, donde él no se lo pensó dos veces y disfrutó de su momento con la tentadora sin pensar en posibles futuras consecuencias con su pareja.

“Espero no arrepentirme de esto después. Aunque lo he hecho porque me apetecía, tengo que pensar en mí ahora mismo, tengo que ser egoísta”, explicaba.