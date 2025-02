Maica Benedicto le ha dicho a Óscar Landa que el exnovio de Adara Molinero se había quedado mirándole mientras se secaba el pelo

A Miriam Saavedra no le ha gustado que la amiga de Daniela Cano haya hecho esto porque piensa que le crea "sensaciones falsas" a Óscar

La audiencia de 'GH DÚO' decidió que el repescado de esta tercera edición del reality fuera Álex Ghita, que antes de haber sido expulsado y haber pasado unos días fuera de la casa de Guadalix de la Sierra, admitió que le gustaría seguir conociendo a Maica Benedicto porque le llamaba la atención su personalidad. Ahora que está de nuevo dentro, el exnovio de Adara Molinero ha insistido en que le gusta su compañera.

No obstante, parece que Maica no lo tendría tan claro, porque le ha dicho a Óscar Landa que ha pillado al examigo de Carla Barber mirándole muy atentamente mientras se secaba el pelo. "No sé si es porque le haces gracia o le gustas, ¡o las dos cosas!", exclamaba la murciana, que se reafirmaba en lo que había percibido ante las dudas de su compañero.

A Miriam Saavedra no le ha parecido nada bien que la amiga de Daniela Cano le haya contado esto así a Óscar porque cree que le está creando "sensaciones falsas". "No lo entiendo", se ha sincerado en la red social X la 'princesa inca', que considera que no existen dudas acerca del interés amoroso del entrenador personal.

