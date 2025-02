Los seguidores que Bayan Al Masri ha ganado a raíz de su aparición en 'La isla de las tentaciones 8' le han enviado muchas preguntas acerca de su paso por el programa que presenta Sandra Barneda. La amiga de Ana Luiza no puede hacer spoilers de lo que ha vivido allí, pero sí que puede explicar cómo se sintió y si se arrepiente de haber participado , algo que no ha tenido problema en aclarar.

La de Palma de Mallorca ha asegurado que 'La isla de las tentaciones' "tiene cosas buenas que la gente quizá no ve" y ha citado las amistades que ha ganado gracias a su participación en el programa: "Si no hubiera ido, no las hubiera conocido, entonces no me puedo arrepentir de ir. Si volviera atrás, volvería. Estoy muy contenta de haber ido y de haber tenido la oportunidad de ir".