"Tener una relación a distancia y abierta significa tener a alguien ahí para cuando verla , pero mientras estoy con otras... Esas cosas no se me pasan ni por la cabeza, igual no somos tan compatibles ", se sinceraba María la jerezana.

"Yo no lo veo mal. A día de hoy no he tenido una relación abierta, en su momento formé una familia, no me salió bien y digo: 'A lo mejor tengo que cambiar las aspiraciones' y he pensado en estas otras. Nunca lo he tenido, no sé si sería capaz de mantenerlo, pero si lo veo como algo posible porque creo que mantener una relación a distancia es casi imposible", explicaba José María.