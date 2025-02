"¡Que te como tu cara y lo que no es tu cara! Y esto también", le dice Bayan al bombero. Como bien confesaba la de Palma de Mallorca tras tener sexo con Torres, el tentador "le apagó el fuego que tenía dentro" (aludiendo a su oficio de bombero). Esta vez, todo parece indicar que de nuevo le ha apagado ese fuego, y viceversa. Los dos se han dejado llevar y han derrochado pasión y lo que no es pasión.

"Me he despertado muy contenta y hemos tenido mucho amor", aseguraba Bayan ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones'. Una Bayan que le decía las siguientes sensuales palabras al tentador tras tener sexo mañanero con él: "Me encantas".